İnegöl'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Kazası

İnegöl\'de Motosiklet Kazası
16.07.2026 20:11
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı, durumu iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Kerem K. (23), yola savrularak yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanyurt-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Kerem K. (23) yönetimindeki 16 BEC 495 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Burhan A. (46) idaresindeki 36 ED 669 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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