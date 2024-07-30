İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

İnegöl\'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

30.07.2024 23:47
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü İbrahim E. (27) idaresindeki 20 AKC 171 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü İbrahim E. yapılan ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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