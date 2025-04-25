İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

İnegöl'de kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

25.04.2025 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde Sülün Sokak ile Ilıca Sokak kesişiminde Kerem O. (47) idaresindeki 34 FOT 546 plakalı kamyonet, seyir halindeki Veysel U. (30) yönetimindeki 16 AUP 230 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklenerek başından ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Veysel U'nun, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İnegöl, bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı 73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz

18:54
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep’te oynanacak
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak
18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
18:06
Soylu’dan Özel’in ’kaset’ iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
07:33
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
01:04
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları
Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
00:54
Fransa’da Gazze paylaşımı yapan François Burgat’a terör propagandası suçlaması
Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
00:43
Dışişleri Bakanlığı’ndan Benin’deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki terör saldırısına kınama
00:26
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
00:00
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
23:58
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım
Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
23:56
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 19:33:42. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.