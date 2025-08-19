İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Özsaraç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şahin A. (37) yönetimindeki 16 BFY 906 plakalı motosiklet, Örnek Sokak'tan çıkan Esra A. (34) yönetimindeki 16 BNM 242 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı, çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),