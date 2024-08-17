İnegöl'de Ortaokul Öğrencisi Kur'an-ı Kerim'i 4 Ayda Ezberledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnegöl'de Ortaokul Öğrencisi Kur'an-ı Kerim'i 4 Ayda Ezberledi

İnegöl\'de Ortaokul Öğrencisi Kur\'an-ı Kerim\'i 4 Ayda Ezberledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi. Emirhan, hafızlık eğitimine yaz tatilinde daha fazla ağırlık vererek başarısını tamamladı. İcazet töreni düzenlenen Emirhan'ın gayreti ve azmi takdir topladı.

17.08.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Emirhan Can, Kur'an-ı Kerim'i 4 ayda ezberledi.

İlçedeki bir ortaokulda 6'ncı sınıfa geçen 11 yaşındaki Emirhan, nisan ayında İnegöl Niyazi Kudret Proje Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almaya başladı.

Okuldaki dersleriyle beraber yürüttüğü hafızlık eğitimine yaz tatilinin başlamasıyla daha fazla ağırlık veren Emirhan, Kur'an-ı Kerim ezberini 4 ayda tamamladı.

Kurs yönetimi tarafından Emirhan ve diğer hafızlar için icazet töreni düzenlendi.

Emirhan Can, AA muhabirine, çalışırken bazen zorlanıp ağladığını ancak hafızlığını tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Hafızlık eğitimine annesinin yönlendirdiğini belirten Emirhan, "Burayı ve hocalarımı çok sevdim. Evde de kursta da çalıştım. Okulum olmasaydı 2 ayda da bitirebilirdim. Kendimi çok sıkmadım." diye konuştu.

"Kendine söz verdi ve hedefine ulaştı"

Baba Uğur Can ise oğlunun gayretli olduğunu, kurstaki hocalarının da bizzat ilgilenmesiyle emeklerinin boşa çıkmadığını dile getirdi.

Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan Can, "Biz elimizden gelen gayreti gösterdik, o da bizim gayretimizi boşa çıkarmadı. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Allah yolunda inşallah ömür boyu bu azmini devam ettirir." dedi.

Kursta öğrencileri yetiştiren eğitmenlerden Ahmet Çetin de Emirhan'ın bu başarıya azmiyle ulaştığını belirtti.

Öğrencisini tebrik eden Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Emirhan çok mücadele etti. Yeri geldi ağladı, yeri geldi yerinde duramadı. Hakikaten yerinde duramadığına şahit olduk hepimiz. Annesi her gün 05.30'da uyandırır, bütün sayfaları tek tek alır dinler ve o şekilde kursa gönderirdi. Ailesi çok mücadele etti. Kendisi bir hedef koydu; 'Hocam ben hiç fire vermeyeceğim, hiç hasta olmadan hafızlığımı tamamlayacağım' diye kendine söz verdi ve hedefine ulaştı."

Kaynak: AA

İnegöl, bursa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Ortaokul Öğrencisi Kur'an-ı Kerim'i 4 Ayda Ezberledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
12:13 Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
20:02 Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
19:59 TBMM’de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda TBMM'de kanlı kavgaya giden süreç resmi tutanaklarda
19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
19:23 DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com’a anlattı: Meclis’teki kavganın tam ortasında kaldım DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen Haberler.com'a anlattı: Meclis'teki kavganın tam ortasında kaldım
18:56 Arda Güler, dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesine damga vurdu Arda Güler, dünyanın en heyecan verici genç futbolcuları listesine damga vurdu
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
18:02 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis’teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın
17:26 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’tan olay paylaşım 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım
17:20 “Türkiye’deki ilk maymun çiçeği vakası“ diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı "Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası" diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 15:37:11. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Ortaokul Öğrencisi Kur'an-ı Kerim'i 4 Ayda Ezberledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement