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İnegöl'de otobüs durağında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de otobüs durağında bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazara giden Necmettin Altınyollar (75), otobüs durağında fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altınyollar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İnegöl\'de otobüs durağında bir kişi hayatını kaybetti
16.01.2024 - 19:18,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, fenalaştığı otobüs durağında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, pazara giden Necmettin Altınyollar (75), rahatsızlanınca Esentepe Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan otobüs durağındaki banka oturdu.

Rahatsızlığı devam eden Altınyollar, bir süre sonra yere düşünce çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necmettin Altınyollar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Savcılığın inceleme yapmasının ardından Altınyollar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İnegöl'de otobüs durağında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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