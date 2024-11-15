Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
F.K. (39) idaresindeki 16 KHY 47 plakalı otomobil, Hasanpaşa Mahallesi Pazaryeri Yolu mevkisinde gece yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Otomobil Devrildi, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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