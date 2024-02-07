İnegöl\'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Eskikaracakaya Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametinden, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Erdal yönetimindeki 07 NME 76 plakalı otomobil, Eskikaracakaya Mahallesi istikametinden, ana yola çıkan Mustafa Alpay yönetimindeki 16 NVU 75 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrularak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada, otomobildeki yolcu Saadet Meşe (62) ve Neşe Erdal (40), yaralandı. Yaralıların yardımına koşan diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.