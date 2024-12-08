İnegöl'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı

İnegöl\'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

08.12.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Arzıman A. (35) yönetimindeki 16 ANR 252 plakalı otomobil, aynı yöne giden İsmail D.'nin (40) kullandığı 66 ABZ 265 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Arzıman A. ile beraberindeki Alvina A. (35) ve İdris A. (12), diğer aracın sürücüsü İsmail D. ve yanındaki Mine D. (37), Muhammed D. (13) ve Miraç D. (6) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

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