İnegöl\'de Otomobil-Motosiklet Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokağı'nda Sedat G. (29) yönetimindeki 16 AEP 180 plakalı otomobil ile İlker A'nın (24) kullandığı 16 BIR 495 plakalı motosiklet çarpıştı.
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine, durumun bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan İlker A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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