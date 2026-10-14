İnegöl\'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Melis Çalım'ın cenazesi defnedildi.

Çalım'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Çamaşırlık Camisi'ne getirildi.

Burada Çalım'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Çalım'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Akıncılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Turgutalp Mahallesi'nde, S.K. (40) yönetimindeki 16 PL 389 plakalı otomobil, sokağa dönüş yaptığı sırada yola çıkan Melis Çalım'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Çalım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.