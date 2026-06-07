İnegöl'de Parkta Av Tüfeğiyle Yaralanan 10 Kişi - Son Dakika
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İnegöl'de Parkta Av Tüfeğiyle Yaralanan 10 Kişi

İnegöl\'de Parkta Av Tüfeğiyle Yaralanan 10 Kişi
07.06.2026 23:35
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İnegöl'de kavga sonrası çocuk parkında 6'sı çocuk 10 kişi av tüfeğiyle hafif yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çocuk parkında bulunan 6'sı çocuk 10 kişi, yakınlardaki bir kavgada ateşlendiği öne sürülen av tüfeğinden çıkan saçmalarla hafif yaralandı, olayın şüphelisi yakalandı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan açıklamasında, akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan adi bir kavga neticesinde kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmaların, olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan çocuk parkına isabet ettiğini kaydetti.

Olayda 6'sı çocuk 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirten Arslan, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Olay sırasında parkta bulunan vatandaşlarımızdan 6'sı çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılarımız sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere sevk edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın ardından güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli müdahale yapılmış, olaya karışan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar süratle başlatılmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmekte olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

Öte yandan bazıları özel araçlarla hastaneye getirilen yaralıların İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Polis ekiplerinin silahın ateşlendiği kavga ile ilgili yakaladığı bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Çocuk, Kavga, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Parkta Av Tüfeğiyle Yaralanan 10 Kişi - Son Dakika
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