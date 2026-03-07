İnegöl\'de Şarampole Devrilen Araçta Baba-Oğul Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki baba ile oğlu yaralandı.

S.A. (43) yönetimindeki 16 BLL 324 plakalı otomobil, Yeniceköy Mahallesi 806. Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü S.A ile araçta bulunan oğlu A.A. (12) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.