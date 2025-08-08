İnegöl\'de Seyir Halindeki Araç Yangın Çıkardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Sinanbey Mahallesi 2. Metal Sokak üzerinde sürücüsünün kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen 16 KHC 62 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki alevleri kontrol altına alıp, söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
