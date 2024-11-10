İnegöl'de Skuter Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Skuter Kazası: Sürücü Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde skuter, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak kazaya neden oldu.

10.11.2024 02:49
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin açılan kapısına çarpan skuterin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Rıdvan N. (18) yönetimindeki skuter, Armağan A.'nın (22) yol kenarına park ettiği 16 KBG 40 plakalı otomobilinin açtığı kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen skuter sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnegöl\'de Skuter Kazası: Sürücü Yaralandı
Kaynak: DHA

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