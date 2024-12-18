İnegöl'de Suntalı TIR Devrildi, Trafik Kilitlendi - Son Dakika
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İnegöl'de Suntalı TIR Devrildi, Trafik Kilitlendi

İnegöl\'de Suntalı TIR Devrildi, Trafik Kilitlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürekleyicisinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen sunta yüklü TIR, yolda trafik aksamasına neden oldu. Sürücü yaralanmazken, dorsedeki suntalar yola saçıldı.

18.12.2024 17:17  Güncelleme: 17:21
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sunta yüklü TIR devrildi.

Kaza Süleymaniye Mahallesi İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi. Mustafa Menteş (22), 16 Y 2729 plakalı TIR'a, orman ürünleri fabrikasından yüklediği suntaları Gemlik Limanı'na götürmek üzere yola çıktı. Kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Sürücü yaralanmazken, dorsedeki suntaların yola saçılmasıyla, kavşağın bir yönü ulaşıma kapandı. TIR'ın kaldırılmasının ardında trafik normale döndü.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Suntalı TIR Devrildi, Trafik Kilitlendi - Son Dakika

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