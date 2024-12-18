İnegöl\'de Suntalı TIR Devrildi, Trafik Kilitlendi

Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sunta yüklü TIR devrildi.

Kaza Süleymaniye Mahallesi İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi. Mustafa Menteş (22), 16 Y 2729 plakalı TIR'a, orman ürünleri fabrikasından yüklediği suntaları Gemlik Limanı'na götürmek üzere yola çıktı. Kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Sürücü yaralanmazken, dorsedeki suntaların yola saçılmasıyla, kavşağın bir yönü ulaşıma kapandı. TIR'ın kaldırılmasının ardında trafik normale döndü.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),