İnegöl\'de Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde H.K'ye ait evde tarihi eser niteliğinde sikkeler olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.K'yi gözaltına aldı.
Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
