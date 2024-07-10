İnegöl\'de Tekniker Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekniker Osman T. (38), çalıştığı fabrikanın çatısına çıkıp, telekomünikasyon hattındaki sorunu gidermeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Osman T., kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 7 Temmuz pazar günü akşam saatlerinde kırsal Cerrah Mahallesi sanayi bölgesindeki bir fabrikanın çatısında meydana geldi. Tekniker Osman T., telekomünikasyon hattındaki sorunu gidermek için fabrikanın çatısına çıktı. Hat üzerinde çalışma yapan Osman T., dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tekniker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman T., 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Osman T.'nin cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.