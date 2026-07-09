İnegöl\'de TIR yangını kontrol altına alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki TIR'ın fren sisteminde çıkan yangın, sürücünün aracı yaklaşık 10 kilometre kullanarak itfaiye merkezine ulaştırmasıyla büyümeden söndürüldü.

Olay saat, 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İlker D. yönetimindeki 07 BVE 132 plakalı TIR'ın seyir halindeyken arka lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından aşırı ısınan fren sisteminde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl İtfaiye Müdürlüğü'ne kadar kontrollü şekilde kullandı. İtfaiye merkezine ulaşan TIR'a ekipler müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, TIR'da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.