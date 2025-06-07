Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah Kavşağı'ndaki denetimlerde 226 araç kontrol edildi.
Uygulama sırasında kurallara uymayan sürücülere toplamda 30 bin 57 lira idari para cezası kesildi.
Denetimler esnasında, dronla görüntü alınarak trafik akışı ve sürücü davranışları takip edildi.
Sürücülerin bayramını da kutlayan ekipler, trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › İnegöl’de Trafik Denetimi: 30 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?