Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bursa'dan İnegöl'e giden Berkan Ö. (20) yönetimindeki N-599-TD yabancı plakalı cip, Kalburt mevkisinde, aynı istikamette giden Osman U. (54) idaresindeki 34 BJE 774 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak karşı şeride geçti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Osman U. sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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