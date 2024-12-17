İnegöl\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Hamile Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin ağaca çarptığı kazada, hamile kadının da olduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında kırsal Hasanpaşa Mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi yönünde ilerleyen Furkan K. (23) yönetimindeki 26 B 1437 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve mahalleye dönüş yapmak isteyen Dinçer D.'nin (56) kullandığı 16 F 0692 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyonet ağaca çarptı. Sürücü, şoför ve otomobildeki İrem Ö. (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İrem Ö.'nün 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.