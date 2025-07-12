Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyere çarpıp savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ozan B. (41) idaresindeki 35 AYH 887 plakalı otomobil, önce Hamzabey Mahallesi girişindeki köprünün demir bariyerlerine ardından aynı yönde ilerleyen Ediz Bedirhan A. yönetimindeki 16 ALY 326 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın şiddetiyle sürücü Ozan B. ile aynı araçta bulunan Tuğba B. (38), Çağdaş B. (40) ve Beril B. (8) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 yaralıyı kısa sürede bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?