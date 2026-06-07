İnegöl'de Traktör Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Traktör Devrildi: 1 Yaralı

İnegöl\'de Traktör Devrildi: 1 Yaralı
07.06.2026 16:14
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörde bulunan 65 yaşındaki Abdullah Oruç yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Abdullah Oruç (65) yönetimindeki 16 ZN 759 plakalı traktör, Hasanpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

Devrilen traktörün sürücüsü Oruç, yaralandı.

Yaralı Oruç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Oruç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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