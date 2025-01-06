Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Maden Mahallesi'nde, 81 yaşındaki A.K'nin kullandığı traktörün devrildiğini gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından A.K'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Traktör Devrildi: 81 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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