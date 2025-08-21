İnegöl\'de Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp U. (43) yönetimindeki 16 BMT 931 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak çukura devrildi. Kazada traktörden düşen sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eyüp U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.