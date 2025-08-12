İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Cemal E'nin (32) üzerini ve eşyalarını aradı.
Ekipler, aramada 38 adet sentetik uyuşturucu hap, 10,30 gram gelen sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 600 lira ve cep telefonu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
