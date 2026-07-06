İnegöl\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meralık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde, güneş enerjisi santralinin trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alevler nedeniyle yaklaşık bir hektarlık mera alanı zarar gördü.
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