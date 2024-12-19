Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
İlçe merkezi ve Alanyurt, Akhisar, Kurşunlu bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Sürücüler, bundan dolayı trafikte yavaş seyretmeye çalıştı.
Polis ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Yoğun Sis Etkisi - Son Dakika
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