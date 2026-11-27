BURSA'nın İnegöl ilçesinde yola çıkan yavru kedi, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtuldu. Araçların arasında kalan yavru kedinin kurtarıldığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda kamyonetle hareket halinde olan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yola çıkan yavru kediyi fark etti. Araçtan inen belediye işçileri, sürücüleri araçlarını durdurması için uyardı. Korkup kaçan yavru kedi, durdurulan bir aracın altına girdi. Aracın kaputu açılarak kedi kurtarıldı. O anlar, araç kamerasına yansıdı.