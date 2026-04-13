Infostealerlar 1 Milyondan Fazla Banka Hesabını Ele Geçirdi

13.04.2026 11:20
Kaspersky raporuna göre, finansal siber tehditlerde kimlik bilgisi hırsızlığı ve mobil zararlı yazılımlar artarken, geleneksel PC bankacılığı saldırıları azalıyor.

Geçtiğimiz yıl, infostealer türü zararlı yazılımlar nedeniyle bir milyondan fazla çevrim içi bankacılık hesabı ele geçirildi. Finansal siber tehditlerin yönü giderek kimlik bilgisi hırsızlığı ve veri yeniden kullanımına yönelirken, saldırganlar geleneksel PC bankacılığı zararlı yazılımlarından uzaklaşıp sosyal mühendislik yöntemlerine ve dark web pazar yerlerine yöneliyor. Öte yandan mobil finansal zararlı yazılımların da yükselişi sürüyor.

Geleneksel finansal oltalama saldırıları hâlâ varlığını sürdürüyor. E-ticaret sitelerini taklit eden sayfalar, finansal oltalama ekosisteminde başı çekiyor. Bankalara yönelik oltalama girişimlerindeki düşüş, bu hizmetlerin taklit edilmesinin giderek zorlaştığını ve dolandırıcıların daha kolay yöntemlere yöneldiğini gösteriyor olabilir. Saldırganlar, kampanyalarını bölgelerin dijital alışkanlıklarına göre uyarlıyor.

2025'te, kullanıcıların finansal işlemler için giderek daha fazla mobil cihazlara yönelmesiyle birlikte PC tabanlı finansal zararlı yazılımlardan etkilenen kullanıcı sayısındaki düşüş devam etti. Buna karşın mobil bankacılık zararlı yazılımlarına yönelik saldırılar, bir önceki yıla kıyasla 1,5 kat arttı. Geleneksel finansal zararlı yazılımları tamamlayan infostealerlar, hem PC'lerde hem de mobil cihazlarda finansal suçların kritik bir parçası haline geldi.

Kaspersky verilerine göre, infostealer tespitlerinde küresel ölçekte %59, Afrika'da %53 ve Orta Doğu'da %26 artış yaşandı. Bu artış, kimlik bilgisi temelli saldırıların yaygınlaşmasını hızlandırdı. Kaspersky Dijital Ayak İzi İstihbaratı verilerine göre, 2025 yılında dünyanın en büyük 100 bankasından hizmet alan bir milyondan fazla çevrimiçi banka hesabı bilgi çalıcıların kurbanı oldu ve bu hesaplara ait kimlik bilgileri karanlık web'de açık şekilde paylaşıldı.

Daha da çarpıcı olanı, 2025 yılında ele geçirilen ve karanlık web kaynaklarında paylaşılan ödeme kartlarının %74'ünün, Mart 2026 itibarıyla hâlâ geçerliliğini koruyor olmasıdır. Bu durum, saldırganların aylar hatta yıllar önce çalınmış kartları hâlâ aktif olarak kullanabildiği anlamına geliyor. Kaspersky, güvende kalmak için bireysel kullanıcılara ve işletmelere yönelik önlemler öneriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

