İngiltere'de Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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İngiltere'de Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı İngiliz halkı, Londra'da büyük bir gösteri düzenledi. Göstericiler, İngiliz hükümetinden İsrail'e silah ambargosu uygulamasını talep etti.

07.09.2024 19:16
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 11 aydan bu yana aralıksız sürerken, İngiliz halkı Gazze'de acil ateş çağrısıyla bir kez daha sokaklara indi.

Başkent Londra'nın merkezindeki Piccadilly Circus'ta toplandıktan sonra İsrail'in Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüş başlatan on binlerce gösterici, İngiliz hükümetinden İsrail'e tam silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.

Ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'yi kurtarın", "İsrail'i silahlandırmaya son verin", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Yürüyüşe, İngiltere Parlamentosu'nda bağımsız milletvekili Apsana Begum ve Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot'un yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları örgütü temsilcisi katıldı.

İngiliz polisi, taşıdığı pankartla yürüyüşü provoke etmeyen çalışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

"Tüm silahların İsrail'e satışına son verilmeli"

Başkentte Filistin ile dayanışma için 18. kez ulusal yürüyüş düzenleyen göstericiler, Piccadilly Circus'ta başlattıkları yürüyüşü, İsrail'in Londra Büyükelçiliği yakınlarında sonlandırdı.

Burada kurulan sahneden göstericilere seslenen İngiliz milletvekili Begum, ülkesinin İsrail'e yönelik bazı silah ihracat lisanlarını askıya alma kararına değinerek, bu kararın kesinlikle yeterli olmadığını vurguladı.

Begum, "Gazze'de sivillerin ölümüne neden olan tüm silahların İsrail'e satışına son verilmeli." ifadesini kullandı.

İngiliz milletvekili, konuşmasında, Gazze'de acil ateşkes ve İngiliz hükümetinin derhal Filistin'i tanıması çağrısında bulundu.

"Dünya Gazze'de olanları hala sadece izliyor"

Filistinli Büyükelçi Zomlot da konuşmasında İsrail'in 11 aydır Gazze'de "soykırım" ve yıkıma devam ettiğini kaydederek, "Dünya Gazze'de olanları hala sadece izliyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünün yeni olmadığını, 67 yıldır Filistin halkına yönelik "etnik temizlik" uyguladığını vurgulayan Zomlot, İsrail'in Gazze'deki yıkımı Batı Şeria'ya da taşıdığını dile getirdi.

Gösteriye katılan konuşmacılar, İsrail'in 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'yi de anarak, ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Londra, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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