İngiliz Hasta Türkiye'de Ayak Bileği Ameliyatı Oldu

(ANKARA) - Ülkesinde 6 yıl boyunca kalıcı bir tedavi planı oluşturulamayan "kronik ayak bileği instabilitesi" sorunu yaşayan İngiliz vatandaşı Mark Norris, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesinde gerçekleştirilen "yeniden yapılandırma" ameliyatıyla tedavi edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İngiliz bir hastanın ülkesinde tedavi edilemeyen kronik ayak bileği sorununun, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi tedaviyle çözüldüğünü açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar süren ağrı, tekrarlayan burkulmalar ve fonksiyon kaybı nedeniyle yaşam kalitesi ciddi biçimde düşen İngiliz vatandaşı Mark Norris, üniversite hastanesinde gerçekleştirilen kapalı ayak bileği artroskopisi ve Broström prosedürü ile sağlığına kavuştu.

Gençlik yıllarında futbol oynarken başlayan ve zamanla kronikleşen ayak bileği sorununun 20- 25 yaş aralığında daha da kötüleştiğini ve futbolu bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Norris, İngiltere'de farklı sağlık merkezlerine başvurduğunu ancak somut bir ilerleme kaydedemediğini söyledi. İngiltere'deki tedavi süresince kendisine ağır ilaçlar verildiğini ancak bu yöntemle sağlığına kavuşamadığını, Türk olan eşi vasıtasıyla Türkiye'de tedavi umudu aradığını, Türkiye'ye geldikten sonra SDÜ Hastanesine başvurduğunu anlatan Norris, "Ameliyat sonrasında üniversite hastanesindeki hizmet olağanüstüydü. Profesyoneller ve üniversite öğrencileri tarafından bakım gördüm. Son derece profesyonel ve özverililerdi; herkes çok yardımcıydı. Bu hastanede kendimi çok rahat ve güvende hissettim" diye konuştu.

"Diz bölgesinden aldığımız tendonu ayak bileğine nakil yaptık"

Operasyon ile ilgili bilgi veren SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sefa Erdem Karapınar, yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaya, kronik ayak bileği instabilitesi (tekrarlayan yarı çıkık ve gevşeme durumu) tanısı konulduğunu söyledi. Karapınar, şu bilgileri verdi:

"Uzun bir süreç sonunda ülkesinde ameliyat olamayınca bize geldi. Ayak bileğinde, kronik yarı çıkık olarak tanımlayabileceğimiz bir tablo üzerine ameliyat önerdik. Diz bölgesinden aldığımız tendonu ayak bileğine nakil yaptık' dedi. Kapalı ayak bileği artroskopisi ve Broström prosedürü nedir? Uzun süre ayak bileği ağrısı yaşayan ve sık burkulma sorunu bulunan hastalarda uygulanan bu modern ileri cerrahi tedavi yöntemi daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve hastaların günlük yaşama ve spora güvenle dönebilmesine imkan tanıyor."

"Deneyimli personelden, öğrencilere kadar herkes gerçekten çok iyiydi ve bana çok yardımcı oldu"

Mark Norris de sürekli ayak bileğini burktuğunu, 20'li yaşlarından itibaren sorunun daha da kötüleştiğini ve sevdiğim sporu bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Norris, "Bana ciddi rahatsızlık vermeye başlayınca bir uzmana görünmeye karar verdim. İşimi yapmakta gerçekten çok zorlanıyordum. İki buçuk yıl boyunca İngiltere'de ilaç tedavisi görmeme rağmen yeterli bir hizmet alamayınca, eşimin Türk olması ve bu imkanı değerlendirebilmemiz sayesinde Türkiye'ye, Antalya'daki evine dönmeye karar verdik. Burada, bölgenin önde gelen doktorlarından ve aile dostumuz olan Dr. Sefa ile görüştük. Beni çok sıcak bir şekilde karşıladı. Nasıl bir tedavi uygulayacağını anlattığında kendimi çok güvende hissettim. Hastanedeki deneyimli personelden üniversite öğrencilerine kadar herkes gerçekten çok iyiydi ve bana çok yardımcı oldu. Bu hastanede kendimi son derece rahat hissettim. Tüm personele içtenlikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.