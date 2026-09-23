İngiliz milletvekilleri bankaları İsrail yerleşimleri riski konusunda uyardı - Son Dakika
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İngiliz milletvekilleri bankaları İsrail yerleşimleri riski konusunda uyardı

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İngiliz milletvekilleri bankalara İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı öncesi riskleri değerlendirme çağrısı yaptı. Tüm Partiler Britanya-Filistin Grubu mektuba verilen yanıtları 10 Ekim'de yayımlayacak; aralarında İngiltere'nin bulunduğu 12 ülke yasağı 8 Eylül'de açıklamıştı.

İngiliz milletvekilleri, ülkedeki banka ve finans kuruluşlarına gönderdikleri mektupla işgal altındaki Filistin topraklarında gasbedilen araziler üzerine kurulan İsrail yerleşimleriyle ticareti hükümetin bu konuyla ilgili yasağı yürürlüğe girmeden önce değerlendirmeye çağırdı.

İngiltere Parlamentosu'ndaki tüm partilerden milletvekillerinin katılımıyla oluşturulan Tüm Partiler Britanya-Filistin Grubu, ülkedeki finansal kuruluşlar ve bankalara bir mektup göndererek hükümetin açıkladığı, işgal altındaki Filistin topraklarında gasbedilen araziler üzerine kurulan İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Bu kuruluşların işgal altındaki Filistin topraklarında gasbedilen araziler üzerine kurulan İsrail yerleşimleriyle işbirliğinde bulunmama sorumluluğunu taşıdığı hatırlatılan mektupta, "(Yasakla ilgili) Detaylar netleşmeye devam ederken kurumların yasak yürürlüğe girdiğinde hangi adımları atacağı akla gelen ilk sorudur." ifadesi kullanıldı.

Bugün atılan adımlardan geri dönüşün yasak yürürlüğe girdiğinde daha zor olacağı kaydedilen mektupta, "Yönetim kurullarından, yeni veya artırılmış yükümlülükler altına girmeden önce bu ara dönem riskini değerlendirmelerini rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'de iktidarda bulunan İşçi Partili milletvekilleri Andy McDonald ve Debbie Abrahams'ın imzasını taşıyan mektupta, "Potansiyel E1 ve yerleşim yerleriyle ilgili riskleri yönetim kurulunun gündemine ve risk listesine koymanızı ve ilgili yaptırımların, yasal ve itibar riskinin kurumun göze almayı kabul ettiği risk miktarına uyup uymadığı konusunda gerekçeli bir karara varmanızı rica ediyoruz." denildi.

Tüm Partiler Britanya-Filistin Grubu, bu mektuba verilen yanıtları 10 Ekim'de yayımlayacaklarını da duyurdu.

Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke, 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Ed Miliband, yasakla ilgili yasal düzenlemenin 6-9 ay içinde tamamlanacağını ve yasağın yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
İngiltereFilistinBritanyaPolitikaFinansİsrailGüncelEylülDünyaSon Dakika

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