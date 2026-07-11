İngiliz Turistlerin İlginç Konsolosluk Talepleri - Son Dakika
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İngiliz Turistlerin İlginç Konsolosluk Talepleri

11.07.2026 15:07
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İngiltere'nin yurt dışındaki temsilcilikleri, ilginç taleplerle geçen yıl 328 bin çağrı aldı.

İngiltere'nin yurt dışındaki temsilcilikleri, geçen yıl önemli resmi işlemler dışında saç boyası bulmak, kaybolan arabanın yerini tespit etmek, İtalya'da İskoçya-Haiti maçını izlemek ve at yarışı bileti almak isteyenler tarafından arandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz turistlerin gittikleri ülkelerdeki yurt dışı temsilciliklerini arayarak yaptıkları ilginç talepleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz tatili ve Dünya Kupası nedeniyle milyonlarca İngiliz'in yurt dışında tatilde olduğu belirtildi.

Ülkesi dışında bulunan İngilizlerin yaşadıkları zorluklar ve çeşitli ihtiyaçlar sebebiyle konsolosluklara doğrudan ulaştıkları ya da telefonla destek istedikleri aktarılan açıklamada, geçen yıl 328 bin talepte bulunulduğu ifade edildi.

Bu sayının günlük 900'e yakın talebe denk geldiği vurgulanan açıklamada, ilginç yardım isteklerine de yer verildi.

Örnekler arasında Ürdün'e giden bir tatilcinin İngiltere'nin Amman Büyükelçiliğinden sarı saç boyası satılan yer tarifi aldığı, Paris'ten konsolosluk çağrı merkezini arayan bir kişinin ise İngiltere'ye sokulacak "ördek ezmesi" miktarı konusunda bilgi istediği yer aldı.

Bir başka turist ise Eyfel Kulesi yakınlarında park ettiği arabasını bulamayınca İngiltere'nin Paris Büyükelçiliğinden arabayı bulması için yardım istedi.

Gürcistan'da bulunan bir İngiliz, Dışişleri Bakanlığını arayarak "diplomatik dokunulmazlık sağlanması için" evcil hayvanlarına İngiliz pasaportu verilip verilemeyeceğini sordu.

Mısır'daki bir İngiliz, otelindeki sıcak suyun derecesinin ayarlanmasını, Nijerya'daki bir İngiliz ise beğenmediği restorandan parasının geri alınmasını büyükelçiliklerini arayarak istedi.

Bulunduğu ülke belirtilmeyen iki İngiliz büyükelçiliğinden biri o ülke vatandaşından Roya Ascot at yarışları için bilet, diğeri ise İngiltere'deki kargolarının takibi için postacıyla temasa geçilmesi talebi aldı.

Bu yıl İtalya'dan arayan bir vatandaş ise İskoçya-Haiti Dünya Kupası maçını nerede izleyebileceğini sordu.

Açıklamada, İngiliz Dışişleri Bakanlığının saç bakımı önerisi yapamayacağı ve restoranlarla yaşanan sorunları çözemeyeceği belirtilirken her yıl binlerce İngiliz'e farklı konularda destek verildiği ifade edildi.

Hırsızlık ve kayıplar nedeniyle seyahat belgesi bulunmayan İngilizlere geçen yıl 29 bin 500 geçici seyahat belgesi hazırlandığı, saldırıya maruz kaldığı ya da hastalandığı için hastaneye kaldırılan 8 bin 573 kişiye destek sağlandığı, gözaltına alınan çok sayıda kişiye İngilizce konuşan avukat ve tercüman desteği verildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, İngiltere, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Turistlerin İlginç Konsolosluk Talepleri - Son Dakika

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