İngiltere Başbakan Yardımcısı İsrail'e tam destek vermedi

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İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İsrail'e Gazze'de "umursamaz" davranması konusunda tam destek vermediklerini belirterek, İsrail'in "bazı büyük hatalar" yaptığını söyledi.

Dowden, Sky News'te katıldığı programda 6 aydır devam eden İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in "varoluşsal tehdit yaşadığını" söyleyen Dowden, hem İsraillilerin hem de İngiltere'deki Yahudi toplumunun 7 Ekim travması yaşadığını kaydetti.

Dowden, Dışişleri Bakanı David Cameron'ın, İngiltere'nin İsrail'e desteğinin "koşulsuz olmadığı" yönündeki açıklamasını da değerlendirerek, Hamas'ın sivilleri kendisine kalkan yaptığını öne sürdü.

Böylesine bir ortamda İsrail'in operasyon yapmasının zor olduğunu kaydeden Dowden, İsrail'in operasyonlarını yürütme şeklini geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

"Gazze'de 7 Ekim öncesi çatışmalarda ölen kadın ve çocuk sayısı her 7 kişide 1 iken bu tarihten sonra her 7 kişide 5'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin boyutuna bakıldığında, bu kadar umursamaz davranan İsrail ordusuna hala tam destek veriyor musunuz?" sorusu üzerine Dowden, İsrail'e tam destek vermediklerini belirtti.

Oliver Dowden, şöyle konuştu:

"(Ölü sayısı) Bu sayıların bazısının Hamas'tan geldiğini düşünsem de korkunç bir acı yaşandığını inkar edemem. İsrailliler bu travmanın korkunç bir acısını çekiyor, Gazze'dekiler de korkunç bir acı yaşıyor. Bu nedenle İngiltere hükümeti esirlerin çıkıp yardımların girmesini destekliyor. Bunu başarmanın en iyi yolu da çatışmalara, acıyı sona erdirecek insani bir ara vermektir."

"Bazı insanlar silah ticaretini İsrail'e karşı kullanmaktan zevk alıyor"

İsrail'e silah satış lisanslarının durdurulması konusunda, bu kararın Dışişleri Bakanı tavsiyesiyle Ticaret Bakanı tarafından alınabileceğini vurgulayan Dowden, henüz Dışişleri Bakanı Cameron'ın böyle bir tavsiyede bulunmadığını, İsrail'in karşı karşıya olduğu tehdidi göz önünde bulundurmadan bu konuda bir karar verilemeyeceğini bildirdi.???????

Dowden, silah ticareti konusunu İsrail'e karşı kullanmak isteyenler olduğunu belirterek, "Bu konuda İsrail'e çok yüksek standartlar uygulamak isteyenler var. İsrail'e yüksek standartlar uyguluyoruz ancak bazı insanların bu konuyu İsrail'e karşı kullanmaktan zevk aldığını düşünüyorum." dedi.

İsrail'in 7 Ekim travmasını hala yaşadığını kaydeden Dowden, "Elbette İsrail bazı hatalar yaptı, büyük hatalar yaptı ve onları bunlardan sorumlu tutmalıyız. İsrail'e bu konuda yüksek standartlar uyguluyoruz." diye konuştu.