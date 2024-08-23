İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptı

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Şi, İngiliz tarafının talebiyle gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin ilişkilerini "uzun dönemli ve stratejik perspektifle" görmesi, diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in, İngiltere'nin diyalog ve temasları artırma arzusuna büyük önem verdiğini ifade eden Şi, "Çin, İngiliz tarafıyla eşit zeminde karşılıklı saygı, anlayış ve güven temelinde diyalog yürütmeye ve karşılıklı fayda ile kazan-kazan işbirliğini Çin-İngiltere ilişkilerinin ana esasları haline getirmeye hazırdır." dedi.

İngiltere ile her seviyede temasları artırarak istikrarlı ilişkiler kurmayı istediklerini vurgulayan Şi, iki ülkenin finans, yeşil ekonomi, yapay zeka alanlarında işbirliğini ve halklar arasında etkileşimleri artırabileceğine işaret etti.

İngiltere'nin açıklaması

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada da Starmer'ın ulusal güvenlik, güvenli sınırlar ve ekonomik istikrar da dahil olmak üzere kendi hükümetinin önceliklerini sıraladığı belirtildi.

Açıklamada, Şi ve Starmer'ın ekonomi, ticaret ve eğitim gibi ortak işbirliği alanları ile potansiyel işbirliği alanlarını ele aldığı kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Liderler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin iki daimi üyesi olarak iklim değişikliği ve küresel güvenlik gibi alanlarda yakın çalışma konusunda anlaştı. Başbakan, gerektiğinde Hong Kong, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve insan hakları gibi anlaşmazlık konularında liderlerin adımlar atabilmek ve birbirini anlamak için açık, samimi ve dürüst görüşmeler yapabilmelerini umduğunu söyledi."

Görüşme, Çin lideri ile bir İngiliz Başbakanı arasında iki yıl sonra gerçekleşen ilk telefon görüşmesi oldu. Şi, en son Mart 2022'de dönemin İngiliz Başbakanı Boris Johnson ile konuşmuş, ondan sonra göreve gelen Liz Truss ve Rishi Sunak ile hiç görüşmemişti.