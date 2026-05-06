İngiltere Büyükelçisi'nden ABD-İsrail Vurgusu

06.05.2026 00:51
Christian Turner, sızdırılan kayıtta ABD ile özel ilişkiye sahip tek ülkelerin İsrail olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Christian Turner, sızdırılan bir ses kaydında, ABD ile "özel ilişkiye" sahip tek ülkenin muhtemelen İsrail olduğunu belirtti.

Financial Times gazetesinin haberine göre, Büyükelçi Turner'ın, şubatta ABD'de eğitim gören İngiliz öğrencilerle yaptığı kapalı toplantıdaki ses kaydı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'ye ziyareti kapsamında Beyaz Saray'a ulaşmasından kısa süre önce sızdırıldı.

İngiliz Büyükelçi Turner, burada yaptığı konuşmada, "'Özel ilişki' ifadesini kullanmamaya çalışıyorum çünkü oldukça nostaljik, geçmişe dönük ve beraberinde çok fazla yük taşıyor." dedi.

Turner, ABD ile "özel ilişki" kavramına ilişkin değerlendirmesinde ise "ABD ile 'özel ilişkiye' sahip muhtemelen tek bir ülke var ve o da muhtemelen İsrail." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Turner, sızdırılan konuşmasında, İngiltere ile ABD arasında "derin tarih ve yakınlık" bulunduğuna işaret ederek özellikle güvenlik ve savunma alanlarında güçlü işbirliği olduğunu da dile getirdi.

Buna karşın, Turner, iki ülke ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin, "Bir kopuş anında olduğumuzu düşünmüyorum ama kesinlikle bir dönemin sonundayız ve bu dönem değişiyor." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'nın ABD'nin güvenlik şemsiyesine bağımlılığına da değinen Turner, "Avrupa olarak ABD'nin güvenlik şemsiyesine güvenmeye devam edemeyiz. Bu nedenle ilişki devam edecekse bile isterseniz 'özel' olarak adlandırın, farklı olmak zorunda." diye konuştu.

Turner ayrıca, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a verdiği tavsiyeye ilişkin, "Başbakanıma tavsiyem şu; kulaklarımı kapatıp bunun özel bir ilişki olduğunu ve her şeyin yolunda gideceğini söyleyemem." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise Turner'ın ifadelerinin "özel ve gayriresmi yorumlar" olduğu belirtilerek hükümetin resmi tutumunu yansıtmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

