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İngiltere'de eski sevgilisinin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası - Son Dakika
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İngiltere'de eski sevgilisinin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası

İngiltere'de eski sevgilisinin kapısına içi bütan gazı dolu şişe koyup evin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası verildi. Lauren Marie Talbot'un daha önce kendi evinde de yangın çıkardığı belirtildi. Talbot, 2022'de kendi dairesini de kundaklayarak bir dizi yangın çıkardığı suçundan toplamda 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polis, Talbot'un suçlarının tehlikeli olduğunu ve kimsenin yaralanmamasının şans eseri olduğunu belirtti.

İngiltere\'de eski sevgilisinin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası
22.01.2024 - 14:17,
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İngiltere'de eski sevgilisinin kapısına içi bütan gazı dolu şişe koyup evin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası verildi. Lauren Marie Talbot (39) adlı kadının daha önce kendi evinde de bir dizi yangın çıkardığı belirtildi.

İngiliz polisi geçen yıl Haziran ayında eski sevgilisinin evinin kapısına içi bütan gazı dolu şişeyi yakarak bırakıp kapıyı patlatan Lauren Marie Talbot'un, 2022'de kendi dairesini de kundaklayarak bir dizi yangın çıkardığı ve her iki suçtan toplamda 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Polis, Cuma günü açıklama yaparak birçok kişinin hayatını tehlikeye atan kadının 16 Ocak'ta yargılandığını ve her iki suçtan da hapis cezası aldığını duyurdu. Talbot'un kendi dairesinde çıkardığı yangınları söndürmeye gelen itfaiye, kadının evin duvarına "Bu daire cehennemde yansın" yazdığını belirtti.

Polis şefi yaptığı açıklamada "Lauren Talbot'un suçu son derece tehlikeliydi. Her iki suçtan dolayı da birisini öldürebilirdi ve kimsenin yaralanmaması tamamen şans eseri" diyerek Talbot'un eski sevgilisinin de soruşturmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Polis, eski sevgiliye yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de eski sevgilisinin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası - Son Dakika
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