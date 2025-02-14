İngiltere'de Filistinli Aile Kararı Tartışma Yarattı

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İngiltere'de bir göçmenlik yargıcının, Gazze'den gelen Filistinli ailenin İngiltere'ye yerleşmesine izin veren kararı, ülkede tartışmalara yol açtı.

Gazze'den gelen 6 kişilik Filistinli aile, İngiltere İçişleri Bakanlığının başvurularını reddetmesinin insan hakları ihlali olduğunu savunarak göçmenlik mahkemesinde dava açtı. Mahkemeyi kazanan aile, İngiltere'deki kardeşlerinin yanına yerleşme hakkı elde etti.

Mahkeme Yargıcı Hugo Norton-Taylor, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 8. maddesi kapsamında ailenin, "aile hayatı" hakkına vurgu yaparak, başvurunun kabul edilmesine karar verdiğini açıkladı.

Yargıç Norton-Taylor, 7 ve 9 yaşlarındaki en küçük çocukların "günlük olarak ölüm veya ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıya olması" ve ebeveynleriyle güvenli ortamda yaşamalarının çocukların yararına olduğunu göz önünde bulundurarak bu kararı aldığını aktardı.

Ailenin, Ukraynalı mülteciler için oluşturulan "Ukrayna Aile Programı" kapsamında mahkemeye başvurduğu, "olağan kuralların dışında değerlendirilecek kadar zorlayıcı ve insani" olduğu gerekçesiyle vize talep ettiği vurgulandı.

İngiltere'de aile bağları olan Filistinlilere "acilen" vize programı oluşturulması için önerge sunuldu

Göçmenlik mahkemesinin kararıyla gündeme gelen dava, ülkede göç politikaları ve hükümetin insani krizlere yaklaşımı konusunda tartışmalara yol açtı. Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch söz konusu kararı sert şekilde eleştirenler arasında yer aldı.

İngiltere Parlamentosunda bağımsız milletvekili Ayoub Khan, bu tartışmaların ardından parlamentoya önerge sunarak, hükümeti, İngiltere'de aile bağları olan Filistinliler için "acilen" vize programı oluşturmaya çağırdı.

Önergede, "Birçok Filistinlinin karşı karşıya kalmaya devam ettiği insani krizi göz önünde bulundurarak, İngiltere'nin çatışmalardan etkilenenlere yönelik insani yardım ve destek taahhüdünün altını çizmesi ve bu kişilerin halihazırda İngiltere'de ikamet eden aileleriyle yeniden bir araya gelebilmelerini kolaylaştırması zorunludur." ifadesine yer verildi.

Önerge, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın dün yaptığı açıklamada, hükümetin Filistinli mültecilerin Ukraynalılar için oluşturulan vize programını kullanarak İngiltere'de yaşamalarını engellemeye çalışacağını duyurmasının ardından geldi.

İngiltere Başbakanı Starmer, yargıcın kararına katılmadığı belirtti

İngiltere Başbakanı Starmer, dünkü parlamento oturumunda yaptığı açıklamada, yargıcın kararına katılmadığını belirterek, hükümetin bu durumu "yasal boşluk" olarak değerlendirdiğini söylemişti.

Starmer, hükümetin Filistinlilerin, Ukraynalılar için oluşturulan vize programını kullanarak bu ülkede yaşamalarını engellemeye çalışacağına işaret etmişti.

Başbakanlık Sözcüsü de hükümetin gelecek haftalarda bu karara ilişkin çözüm açıklayacağını aktarmış ancak mahkeme kararına itiraz edilip edilmeyeceği konusunda bilgi vermemişti.

İngiltere'de Mart 2022'de başlatılan ve "Ukrayna Aile Programı" adı verilen vize başvuru programı, Ukrayna vatandaşlarının ve onların İngiltere'de yaşayan akrabalarının sığınma başvurusu yapmasına olanak tanımış ve bu kapsamda yaklaşık 72 bin vize verilmişti. Söz konusu program, 19 Şubat 2024'te sona ermişti.