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İngiltere'de Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anıldı - Son Dakika
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İngiltere'de Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail saldırıları protesto edildi. Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anılırken, İsrail'e verilen destek nedeniyle İngiltere hükümetine tepki gösterildi. Ünlü İngiliz aktör Tobias Menzies de eyleme katıldı.

30.12.2023 - 00:37,
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- İngiltere'de Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anıldı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anılırken, İsrail saldırıları protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail saldırıları protesto edildi. Başbakanlık Ofisi binasının önünde düzenlenen protesto gösterisinde bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anılırken, İsrail protesto edildi. Filistin bayrakları ve sembolik dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'e verdiği destek nedeniyle İngiltere hükümetine de tepki gösterdi. Göstericiler, hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu kartonların yanına mum bıraktı.

Eyleme katılanlar arasında Game of Thrones, Outlander ve The Crown dizilerinde rol alan dünyaca ünlü İngiliz aktör Tobias Menzies'de yer aldı.

İngiltere\'de Gazze\'de hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İngiltere'de Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci ve sağlık çalışanları anıldı - Son Dakika
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