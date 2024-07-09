İngiltere'de Genel Seçimler Sonucunda Rekor Sayıda Müslüman Milletvekili Seçildi - Son Dakika
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İngiltere'de Genel Seçimler Sonucunda Rekor Sayıda Müslüman Milletvekili Seçildi

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan genel seçimler sonucunda, parlamentonun seçimle iş başına gelen alt kanadı Avam Kamarası'na, 25 milletvekiliyle rekor sayıda Müslüman girdi. Ülkede 3,5 milyon Müslümanın bulunduğu ve azınlıkların en yüksek oranda temsil edildiği parlamentoda, Müslüman adayların sayısı 25'e yükseldi. İşçi Partisi, 20 seçim bölgesindeki tüm Müslüman adayları seçerek çoğunluğu elde etti ve yeni hükümeti kurdu.

09.07.2024 23:01
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İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan genel seçimler sonucunda, parlamentonun seçimle iş başına gelen alt kanadı Avam Kamarası'na, 25 milletvekiliyle rekor sayıda Müslüman girdi.

Ülkede 4 Temmuz seçimleri, azınlıkların 89 milletvekiliyle en yüksek oranda temsil edildiği parlamentoyu oluştururken rekor sayıda Müslüman aday parlamentoya girmeye hak kazandı.

Ülkede 2019 genel seçimlerinde 19, 2017 seçimlerinde ise 15 Müslüman aday meclise girmeye hak kazanırken 4 Temmuz seçimleri sonucunda meclise giren Müslüman aday sayısı 25 oldu.

Yaklaşık 3,5 milyon Müslümanın bulunduğu ülkede, 8 Müslüman milletvekili ise ilk kez parlamentoya girmeye hak kazandı.

Müslüman milletvekillerinin 18'i İşçi Partisinden, 2'si Muhafazakar Partiden, 1'i de Liberal Demokrat Partiden Avam Kamarası'na girdi. Gazze destekçisi bağımsız milletvekili adaylarından 4 Müslüman da seçilerek çoğunluğu elde edenler arasında yer aldı.

İşçi Partisinden North Somerset milletvekili seçilen Sadik al-Hassan, 32 yıllık Muhafazakar Parti milletvekili Liam Fox'u yerinden ederken, Abtisam Muhamed ise ülkenin ilk Yemen kökenli milletvekili oldu.

Nüfusun yüzde 30'undan fazlasını Müslümanların oluşturduğu 20 seçim bölgesinin tamamında İşçi Partisi adayları milletvekili seçilirken, partinin Kıbrıs Türkü adayı Nesil Çalışkan ise ülkenin ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kökenli kadın milletvekili oldu.

Avam Kamarası'na girme başarısı gösteren 25 milletvekilinden 8'ini, Pakistan kontrolündeki Azad Cammu Keşmir kökenliler oluşturdu.

Ülkede 4 Temmuz'da düzenlenen genel seçimler sonrası 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona ermişti. Muhafazakar Parti'nin 5 yıl önce 365 olan milletvekili sayısı 120'lere gerilerken İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'ndaki 411 sandalyeyi kazanarak yeni hükümeti kurmuştu.

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Kaynak: AA

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