İngiltere'de Halkın Yüzde 73'ü Aşırı Sağın Yükselişinden Endişeli - Son Dakika
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İngiltere'de Halkın Yüzde 73'ü Aşırı Sağın Yükselişinden Endişeli

İngiltere'de yapılan bir ankete göre, halkın büyük bir kısmı aşırı sağın yükselişinden ve aşırı sağcı şiddet olaylarına sosyal medya şirketlerinin kötü bir şekilde müdahale etmesinden endişe duyuyor.

23.08.2024 01:16
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İngiltere'de yapılan bir ankette, halkın yüzde 73'ü aşırı sağın yükselişinden endişe duyduğunu dile getirirken yüzde 60'ı aşırı sağcı şiddet olayları karşısında sosyal medya şirketlerinin kötü bir sınav verdiğini belirtti.

Ipsos araştırma şirketinin 16-75 yaş arası 1100 katılımcıyla 9-12 Ağustos arasında yaptığı "Bölünmüş Britanya" isimli anket, ülkede pek çok konuda endişelerin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ankete göre katılımcıların yüzde 85'i ülkede bir ayrışma olduğunu belirtirken, yüzde 84'ü ülkedeki kamu hizmetlerinin, yüzde 83'ü ise İngiltere ekonomisinin endişe verici seviyede olduğunu ifade etti.

Ülkede temmuz sonunda başlayan ve yaklaşık 1 hafta süren aşırı sağcı şiddet olayları sonrasında yapılan ankete katılanların yüzde 73'ü aşırı sağın yükselişinin endişe verici olduğunu kaydetti.

Aşırı sağın yükselişinden endişeli olduğunu belirtenlerin sayısı marttan bu yana 11 puan artarken aşırı solun yükselişinden endişeli olanların oranı 7 puan artarak yüzde 59 oldu.

Katılımcıların yüzde 84'ü aşırı sağcı şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerdeki halkın güvenliğinden endişe duyduğunu da vurguladı.

Sosyal medya, aşırı sağcı şiddet olayları karşısında başarısız oldu

Halkın yüzde 57'si aşırı sağcı olayları ele almakta polisi başarılı bulurken, Başbakan Keir Starmer'ı başarılı bulanların oranı yüzde 39, İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ı başarılı bulanların oranı yüzde 30, politikacıları başarılı bulanların oranı ise yüzde 21 oldu.

Aşırı sağcı şiddet olaylarını ele almada ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak'ın "iyi iş çıkardığını" belirtenlerin oranı yüzde 13, aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage'ı aynı konuda başarılı bulanların oranı yüzde 21 oldu.

Olayların yaşandığı dönemde Starmer'ın eleştiri oklarının hedefi olan sosyal medya şirketleri, halkın gözünde de olayları ele almakta başarılı olamadı.

Sosyal medya şirketlerini başarılı bulanların oranı yüzde 12, başarısız bulanların oranı yüzde 60 oldu.

Halkın yarısı siyasi görüş farklılıklarının ayrıştırıcı olduğunu düşünüyor

İngiltere'de suçların ve antisosyal davranışların büyük bir problem olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 86 olurken, kadınların yüzde 55'i, erkeklerin ise yüzde 42'si bir suçun kurbanı olmaktan endişe duyduğunu aktardı.

Aralık 2018'de halkın yüzde 31'i insanların siyasi görüşlerindeki farklılıkların toplum için tehlikeli olacak kadar ayrıştırıcı olduğuna inanırken bu oran "Bölünmüş Britanya" anketine yüzde 51 olarak yansıdı.

Ankete katılanlar yüzde 73'ü ülkede demokrasinin durumundan, yüzde 74'ü ise dini aşırıcılıktan endişeli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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