İngiltere'de İşçi Partisi üyeleri Palantir-NHS anlaşmasının iptaline önerge hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de İşçi Partisi üyeleri Palantir-NHS anlaşmasının iptaline önerge hazırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de İşçi Partisi üyeleri, parti konferansında Palantir-NHS arasındaki 330 milyon sterlinlik anlaşmanın iptali için önerge hazırladı. Önergede Palantir'in İsrail ordusuna desteği gerekçe gösterildi; bağlayıcılığı olmasa da parti yönetimini etkileyeceği belirtiliyor.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi üyeleri, yarın başlayacak yıllık parti konferansında İsrail ordusuna yazılım desteği sağlayan ABD'li Palantir şirketiyle İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) arasında yapılan veri analizi anlaşmasının sona erdirilmesi için önerge hazırladı.

İşçi Partisine bağlı Sosyalist Sağlık Birliği ile partinin bazı yerel örgütleri, NHS ile ABD'li veri analizi şirketi Palantir arasındaki 330 milyon sterlinlik (yaklaşık 21,5 milyar lira) anlaşmanın iptali için partinin yıllık konferansına sunulmak üzere hazırlanan önergeyi paylaştı.

Palantir'in İsrail ordusuna sunduğu destek ve ABD'de göçmen karşıtı uygulamalarda kullanımının İngiltere açısından insan hakları temelinde fesih sebebi olduğu kaydedilen önergede, "Palantir'in adı, İsrail ordusunun Filistin topraklarındaki yasa dışı işgali ve Gazze'deki soykırım da dahil olmak üzere birçok insan hakları ihlalinde geçiyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ve Palantir arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının 2024'te imzalandığı hatırlatılan önergede, şirketin İsrail'e Gazze'deki hedefleri belirlemede kullanılan yapay zeka tabanlı bir hizmet sunduğu vurgulandı.

İşçi Partisinin eski ikinci adamı Tom Watson'ın Palantir'e genel müdür yardımcısı olarak atanmasının toplumda siyaset kurumuna güveni azalttığı da belirtilen önergede, Londra Metropolitan Polisi dahil ülkedeki 6 polis teşkilatının Palantir'le ilişkilerini sonlandırdığı anımsatıldı.

"Bu şirketin NHS'in yanından bile geçmemesi gerek"

Önergeye ilişkin yazılı açıklama yapan Sosyalist Sağlık Birliği Başkanı Rathi Guhadasan, "Palantir'in NHS Birleşik Veri Platformu'na erişimine izin vermek bir felaketti. Bu şirketin NHS'in yanından bile geçmemesi gerek." dedi.

Guhadasan, Palantir'in insan hakları ihlallerine katkısı bulunduğunu vurgulayarak, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın göçmen karşıtı uygulamalarından İsrail'in Gazze'deki soykırımda Filistinlileri hedef alan teknolojileri kullanmasına, Palantir'in insan hakları karnesi, hükümet sözleşmelerinin feshedilmesi için yeterli bir sebep." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Andy Burnham'ın NHS çalışanlarına kulak vererek anlaşmayı feshetmesi gerektiğinin altını çizen Guhadasan, anlaşmanın uygun maliyetli olmadığına da işaret etti.

Filistin Dayanışma Kampanyası Başkan Yardımcısı Peter Leary de Watson'ın Palantir'de göreve getirilmesine tepki göstererek, "Bu durum siyasi nüfuzu satın almak ve başta 330 milyon sterlinlik NHS anlaşması olmak üzere karlı devlet sözleşmelerini korumaya yönelik utanç verici bir girişimdir." dedi.

Leary, kamu kaynaklarının İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım ve apartheidine destek veren bir şirkete yönlendirilmesinin halkı rahatsız ettiğine işaret ederek, "İsrail'in Filistinlilere karşı suçlarını kolaylaştıran şirketlerin kamu hizmetlerinden kar elde etmesinin önüne geçilmeli." görüşünü paylaştı.

Parti konferansında oylanacak önergenin bağlayıcılığı bulunmasa da teşkilatın talebi olarak parti yönetimi üzerinde etkisi bulunuyor.

Kaynak: AA
İsrail Ordusuİnsan Haklarıİşçi PartisiİngiltereTeknolojiPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
14:07
Arda Güler’in Mbappe tepkisi İspanya’da gündem oldu
Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu
13:48
Galatasaray’ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı Nedeni kahretti
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
13:24
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi Tüyler diken diken
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:24:43. #.0.3#
SON DAKİKA: İngiltere'de İşçi Partisi üyeleri Palantir-NHS anlaşmasının iptaline önerge hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei