İngiltere'de İşçi Partisi üyeleri Palantir-NHS anlaşmasının iptaline önerge hazırladı

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi üyeleri, yarın başlayacak yıllık parti konferansında İsrail ordusuna yazılım desteği sağlayan ABD'li Palantir şirketiyle İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) arasında yapılan veri analizi anlaşmasının sona erdirilmesi için önerge hazırladı.

İşçi Partisine bağlı Sosyalist Sağlık Birliği ile partinin bazı yerel örgütleri, NHS ile ABD'li veri analizi şirketi Palantir arasındaki 330 milyon sterlinlik (yaklaşık 21,5 milyar lira) anlaşmanın iptali için partinin yıllık konferansına sunulmak üzere hazırlanan önergeyi paylaştı.

Palantir'in İsrail ordusuna sunduğu destek ve ABD'de göçmen karşıtı uygulamalarda kullanımının İngiltere açısından insan hakları temelinde fesih sebebi olduğu kaydedilen önergede, "Palantir'in adı, İsrail ordusunun Filistin topraklarındaki yasa dışı işgali ve Gazze'deki soykırım da dahil olmak üzere birçok insan hakları ihlalinde geçiyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ve Palantir arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının 2024'te imzalandığı hatırlatılan önergede, şirketin İsrail'e Gazze'deki hedefleri belirlemede kullanılan yapay zeka tabanlı bir hizmet sunduğu vurgulandı.

İşçi Partisinin eski ikinci adamı Tom Watson'ın Palantir'e genel müdür yardımcısı olarak atanmasının toplumda siyaset kurumuna güveni azalttığı da belirtilen önergede, Londra Metropolitan Polisi dahil ülkedeki 6 polis teşkilatının Palantir'le ilişkilerini sonlandırdığı anımsatıldı.

"Bu şirketin NHS'in yanından bile geçmemesi gerek"

Önergeye ilişkin yazılı açıklama yapan Sosyalist Sağlık Birliği Başkanı Rathi Guhadasan, "Palantir'in NHS Birleşik Veri Platformu'na erişimine izin vermek bir felaketti. Bu şirketin NHS'in yanından bile geçmemesi gerek." dedi.

Guhadasan, Palantir'in insan hakları ihlallerine katkısı bulunduğunu vurgulayarak, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın göçmen karşıtı uygulamalarından İsrail'in Gazze'deki soykırımda Filistinlileri hedef alan teknolojileri kullanmasına, Palantir'in insan hakları karnesi, hükümet sözleşmelerinin feshedilmesi için yeterli bir sebep." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Andy Burnham'ın NHS çalışanlarına kulak vererek anlaşmayı feshetmesi gerektiğinin altını çizen Guhadasan, anlaşmanın uygun maliyetli olmadığına da işaret etti.

Filistin Dayanışma Kampanyası Başkan Yardımcısı Peter Leary de Watson'ın Palantir'de göreve getirilmesine tepki göstererek, "Bu durum siyasi nüfuzu satın almak ve başta 330 milyon sterlinlik NHS anlaşması olmak üzere karlı devlet sözleşmelerini korumaya yönelik utanç verici bir girişimdir." dedi.

Leary, kamu kaynaklarının İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım ve apartheidine destek veren bir şirkete yönlendirilmesinin halkı rahatsız ettiğine işaret ederek, "İsrail'in Filistinlilere karşı suçlarını kolaylaştıran şirketlerin kamu hizmetlerinden kar elde etmesinin önüne geçilmeli." görüşünü paylaştı.

Parti konferansında oylanacak önergenin bağlayıcılığı bulunmasa da teşkilatın talebi olarak parti yönetimi üzerinde etkisi bulunuyor.