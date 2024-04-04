İngiltere'de İsrail yanlısı tutum sergileyen eski bakan disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya - Son Dakika
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İngiltere'de İsrail yanlısı tutum sergileyen eski bakan disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya

İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekillerini İsrail yanlısı tutum sergileyerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan eski İngiliz Bakan Alan Duncan'a, partisi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Duncan, Muhafazakar Parti milletvekillerinin İsrail'e destek verdiğini ve İsrail'in uluslararası hukuka uymadığını iddia etti. Ayrıca, İsrail'in Muhafazakar Dostları adlı parlamento grubunun hükümette usulsüz şekilde nüfuz sahibi olmaya çalıştığını belirtti. Duncan'ın açıklamalarının ardından Muhafazakar Parti, eski bakan hakkında disiplin soruşturması başlattı.

04.04.2024 23:23  Güncelleme: 23:26
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İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekillerini İsrail yanlısı tutum sergileyerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan eski İngiliz Bakan Alan Duncan'a, partisi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

İngiltere'de 2016-2019 döneminde Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Alan Duncan, katıldığı LBC radyosunun yayınında, Muhafazakar Parti milletvekillerinin yanı sıra Lordlar Kamarası üyesi Eric Pickles'ı İsrail yanlısı tutum sergiledikleri gerekçesiyle eleştirdi.

Duncan, konuşmasında, " Gazze'de tam bir felakete dönüşen şeyi destekleyen herhangi bir şey ahlaki açıdan kabul edilemez. Kabul etmemiz gereken şey sadece şu anda yaptıklarının yanlış olduğu değil, İsrail'in yıllardır yaptıklarının yanlış olduğudur çünkü İsrail savunması uluslararası hukuka uymamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı parlamento grubunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatlarını yerine getirdiğini vurgulayan Duncan, grubun, hükümetin en tepesinde usulsüz şekilde nüfuz sahibi olmaya çalıştığını kaydetti.

"Parlamentonun değil, başka bir ülkenin çıkarlarını gözetiyor"

Halihazırda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın etrafında kendisine korkunç tavsiyeler veren kişiler bulunduğunu belirten Duncan, bu kişilerden birinin parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Pickles olduğunu kaydetti.

Alan Duncan, "Bana göre Lordlar Kamarası'ndan çıkarılmalı çünkü Lord Pickles bulunduğu parlamentonun değil, başka bir ülkenin çıkarlarını gözetiyor." dedi.

Duncan, Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat'a ilişkin de "Uluslararası hukuka inanmayan bir Güvenlik Bakanına nasıl sahip olabilirsiniz? Bence görevden alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Alan Duncan, daha sonra Times Radio'ya verdiği mülakatta da Michael Gove, Oliver Dowden, Suella Braverman, Robert Jenrick ve Priti Patel gibi diğer Muhafazakar Parti milletvekilleri ve bakanların Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri kınamadıkları için "aşırılık yanlısı" olduklarını söyledi.

"Partisinin politikasını desteklediği için kınanacak tek kişi olacağım"

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Duncan'ın açıklamalarının ardından Muhafazakar Parti'den bir yetkili, eski bakan hakkında partinin disiplin soruşturması başlattığını doğruladı.

Duncan, soruşturma haberlerine cevaben, partinin eylemleri için herhangi bir esaslı gerekçe ortaya koyması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Eğer niyetleri gerçekten buysa partisinin politikasını desteklediği, uluslararası hukuk ve adalet ilkelerini, bunları baltalamak isteyenlere karşı savunduğu için kınanacak tek kişi muhtemelen ben olacağım. Bunu sürdürmeyi tercih etmeleri halinde büyük ölçüde kendilerine geri tepmesi ve itibarlarına tehlikeli şekilde zarar verecek olmasına şaşırmamalılar."

Soruşturmanın birkaç hafta sürebileceği ve Duncan'ın parti üyeliğinden ihracıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Parlamento, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de İsrail yanlısı tutum sergileyen eski bakan disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya - Son Dakika

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