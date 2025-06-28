İngiltere'de Otomotiv Üretimi Tarihi Düşüşte

LONDRA, 28 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'de otomotiv üretimi mayısta 1949'dan beri görülen en düşük noktaya geriledi. Cuma günü açıklanan veriler ülkenin araç imalat sektörünün art arda beşinci ayda da daraldığını ortaya koydu.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun raporuna göre mayıs ayında otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 azalarak 49,810 adede düştü. Bu düşüşün temel olarak devam eden model değişimleri, fabrikalarda yeniden yapılandırmalar ve ABD'nin otomobil ithalatına uyguladığı gümrük vergilerinden kaynaklandığı belirtildi.

Raporda İngiltere'nin en büyük iki ihracat pazarına yapılan sevkiyatlarda ciddi düşüşler yaşandığı belirtildi. Bu kapsamda Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat yüzde 22,5 azalırken, ABD'ye yapılan ihracatsa yüzde 55,4 oranında sert bir düşüş gösterdi. İngiltere'nin ABD'ye yaptığı otomotiv ihracatı gerilemeye devam ederken, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümetin, en büyük tek ihracat pazarı konumundaki ABD ile yaptığı ticaret anlaşması, bu düşüşün durdurulması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu CEO'su Mike Hawes, ciddi daralmaya rağmen iyimser olduğunu ifade etti.

ABD ile yapılan ticaret anlaşmalarını ve sektörün ekonomik büyümeye katkısını tanıyan sanayi stratejilerini belirten Hawes, "2025, İngiliz otomotiv üretimi için inanılmaz derecede zorlu bir yıl olsa da, umut verici erken işaretler var" dedi.

Hawes, sektörün uluslararası rekabet gücüne devam eden bir tehdit olan endüstriyel enerji maliyetlerini azaltacak politikaların hızla uygulanması gerektiğini vurguladı.