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İngiltere'de pratisyen hekimler 6 günlük greve başladı - Son Dakika
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İngiltere'de pratisyen hekimler 6 günlük greve başladı

İngiltere'de maaşlarına zam isteyen pratisyen hekimler, Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumunun 75 yıllık tarihindeki en uzun süreli greve başladı. Grev nedeniyle binlerce randevunun iptal edilmesi bekleniyor. Pratisyen hekimleri temsil eden İngiliz Tabipler Birliği (BMA), hükümete yeterli bir ücret teklifi yapması çağrısında bulundu.

İngiltere\'de pratisyen hekimler 6 günlük greve başladı
03.01.2024 - 23:15,  Güncelleme: 23:15
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- İngiltere'de doktorlardan 6 günlük grev

LONDRA - İngiltere'de maaşlarına zam isteyen pratisyen hekimler, 6 günlük grev başlattı.

İngiltere'de pratisyen hekimler, Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumunun 75 yıllık tarihindeki en uzun süreli greve gidiyor. Bugün başlayan ve 9 Ocak günü saat 07.00'de sona erecek olan grev nedeniyle hastanelerdeki binlerce randevunun iptal edilmesi bekleniyor. Greve giden yaklaşık 100 hekim, başkent Londra'nın en büyük hastanelerinden St Thomas Hastanesi önünde eylem yaparak, maaşlarının iyileştirilmesini talep etti.

Grevin rutin sağlık sistemine önemli bir etkisi olduğunu belirten NHS Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis, "Bu ocak ayı NHS'nin şimdiye kadar karşılaştığı en zor yılbaşından biri olabilir" dedi.

Pratisyen hekimleri temsil eden İngiliz Tabipler Birliği (BMA), hükümete grevlerin sona ermesi için yeterli bir ücret teklifi yapması çağrısında bulundu. Maaşların enflasyonun altında kaldığı gerekçesiyle yüzde 35 oranında zam yapılmasını talep eden BMA, yüzde 8 ile yüzde 10 oranlarında ücret artışı teklif edilmesinin ardından hükümetle görüşmeleri sonlandırmış, 20-23 Aralık tarihlerinde grev düzenlemişti.

Kaynak: İHA
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Londra, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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