İngiltere'de Salmonella Salgını: 207 Vaka, 1 Ölüm - Son Dakika
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İngiltere'de Salmonella Salgını: 207 Vaka, 1 Ölüm

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İngiltere'de 207 salmonella vakası tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti. Salgının kaynağı araştırılıyor.

İngiltere genelinde görülen salmonella salgınında 207 vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, salgından etkilenen 207 kişinin yaşlarının 1 yaşın altından 90 yaşına kadar değiştiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, vakaların kaynağına ilişkin yürütülen soruşturmada, İngiltere'de üretilen yumurta ya da kümes hayvanlarının kaynak olmadığının değerlendirildiği, mevcut kanıtların ülkeye ithal edilen yumurtalara işaret ettiği aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada, rahatsızlanan kişilerin, kontamine olduğu değerlendirilen yumurtaları evde değil, kafe ve restoranlarda tüketmiş olabileceği belirtildi.

En az 34 kişinin hastanede tedavi edildiği bildirilen açıklamada, 2 kişide ise kan dolaşımı enfeksiyonu tespit edildiği kaydedildi.

Salgının kaynağını belirlemek için incelemeler sürüyor

Açıklamada, hayatını kaybeden kişi ya da ölüm koşullarına ilişkin ayrıntıların devam eden soruşturma nedeniyle paylaşılmadığı ifade edildi.

Salgının kaynağı ve kontaminasyonun nasıl başladığını belirlemek için gıda zinciri ve epidemiyolojik incelemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hastalanan 114 kişiyle yapılan görüşmelerde de semptomların başlamasından önceki hafta içinde birden fazla bağımsız vakanın gittiği 5 gıda işletmesinin tespit edildiği ancak bu işletmelerin isimlerinin açıklanmadığı bildirildi.

Salmonella salgınının belirtileri arasında ateş, ishal, mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı yer alıyor. Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hayati tehlikeye yol açabiliyor.???????

Kaynak: AA

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Salmonella Salgını: 207 Vaka, 1 Ölüm - Son Dakika

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