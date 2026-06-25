İngiltere'de Sıcaklık Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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İngiltere'de Sıcaklık Rekoru Kırıldı

İngiltere\'de Sıcaklık Rekoru Kırıldı
25.06.2026 14:04
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İngiltere, 36 dereceyi aşan sıcaklıklarla 1976'nın haziran rekorunu geride bıraktı.

LONDRA, 25 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en sıcak haziran günü rekoru kırıldı.

BBC'nin çarşamba günkü haberine göre İngiltere'nin bazı bölgelerinde 36 dereceyi aşan sıcaklıklar, ülkenin 1976 yılına ait haziran ayı sıcaklık rekorunu geride bıraktı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından İngiltere ve Galler'in bazı bölgeleri için çarşamba sabahı verilen kırmızı kodlu hava uyarısının perşembe gecesi geç saatlere kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi Baş Meteoroloğu Matthew Lehnert, "Kırmızı uyarılar en şiddetli hava olayları için veriliyor. Bu sıcak havanın önemli etkileri olacağını öngörüyoruz. Sıcağa karşı daha savunmasız olanların da sağlık sorunları yaşaması muhtemel" ifadelerini kullandı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise ülke genelinde sıcaklık kaynaklı sağlık uyarıları yayımladı.

UKHSA Aşırı Hava Olayları ve Sağlık Koruma Başkanı Dr. Agostinho Sousa, "Önümüzdeki günlerde İngiltere'nin büyük bir bölümünde çok sıcak hava bekleniyor ve ülke genelindeki sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin hazırlıklı olmasını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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