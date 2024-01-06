YORK, 6 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin York kentinde sel suları altındaki trafik işaretleri, 5 Ocak 2024.

İngiltere'de bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar sonrasında birçok yerde sel meydana geldi. Ülke çapında etkili olan yağışlar sonucu yüzlerce ev sular altında kaldı ve insanlar tahliye edildi. Uzun süren aşırı hava olayları, ulaşımda çok sayıda ciddi aksaklığa yol açtı. (Fotoğraf: Craig Brough/Xinhua)